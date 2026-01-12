Dėl avarijos Šiaurės jūroje Londone teisiamas kapitonas rusas

59 metų Vladimirui Motinui iš Sankt Peterburgo pareikštas vienas kaltinimas žmogžudyste per neatsargumą. Jis savo kaltės nepripažino ir bus teisiamas Londono Old Bailey teisme.
Jo vadovaujamas krovininis laivas „Solong“, plaukiojantis su Portugalijos vėliava, pernai kovo 10 d. anksti rytą rėžėsi į reaktyvinius degalus vežusį tanklaivį „Stena Immaculate“. Abu laivai užsidegė, buvo surengta didžiulė gelbėjimo operacija jūroje.
Avarijos metu JAV kariuomenės išsinuomotas tanklaivis su JAV vėliava buvo išmetęs inkarą už 21 km nuo Halo uosto šiaurės rytų Anglijoje.
Per susidūrimą vienas „Solong“ įgulos narys filipinietis Markas Angelo Pernia dingo ir laikomas žuvusiu. Taip pat kilo nuogąstavimų dėl žalos aplinkai, nes trūko degalų bakas.
JK vyriausybė praėjusiais metais atmetė nusikaltimo versiją.
Gaisras liepsnojo dvi dienas
Pirminėje ataskaitoje sakoma, kad incidento metu „nei „Solong“, nei „Stena Immaculate“ tiltelyje nebuvo specialaus stebėjimo posto“ ir matomumas protarpiais buvo prastas. Stovintis naftos tanklaivis veikė laikydamasis inkarą išmetusio laivo budėjimo reikalavimų, tvirtino jo savininkė „Crowley“.
„Solong“ rėžėsi į vieną iš „Stena“ cisternų, į jūrą ir ant „Solong“ priekio išsiliejo aviaciniai degalai, sakoma pernai balandį paskelbtoje JK jūrų avarijų tyrimų skyriaus ataskaitoje. „Aviaciniai degalai užsidegė nuo susidūrimo jėgos sukelto karščio“, – priduriama pranešime.
Prireikė beveik dviejų dienų liepsnoms laive užgesinti. Abu laivai buvo perkelti į skirtingus uostus gelbėjimo darbams ir žalos įvertinimui. Vokietijos bendrovė „Ernst Russ“, kuriai priklauso „Solong“, ir „Crowley“ pateikė viena kitai teisinius ieškinius.
Katastrofos aplinkai dėl reaktyvinių degalų išsiliejimo buvo išvengta, tačiau pakrančių apsauga ėmėsi valymo operacijos, kai aptiko plastikinių granulių jūroje ir išplautų į krantą. Maži plastikinės dervos gabalėliai nėra nuodingi, bet kelia pavojų laukinei gamtai. Jie išsipylė iš „Solong“, gabenusio 15 konteinerių granulių. Iš šiaurės rytų Linkolnšyro paplūdimių buvo pašalinta daugiau nei 16 tonų plastiko.
