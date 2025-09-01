Dėl gedimo Suomijos keitiklio stotyje išsijungė „Estlink 1“: pranešė, kiek truks remontas

Kaip pranešė Suomijos elektros perdavimo sistemų operatorė „Fingrid“, jungtis nebus naudojama iki pirmadienio prekybos dienos pabaigos biržoje „Nord Pool“, tačiau paaiškėjus daugiau detalių apie gedimą jos neveikimo trukmė gali pasikeisti.
Lietuvos „Litgrid“ vėliau pranešė, kad „EstLink 1“ jungtis bus remontuojama dar kelias savaites – pirminiu vertinimu, iki rugsėjo 24 dienos.
BNS anksčiau citavo „Elering“ jungčių „EstLink“ padalinio vadovą Reigo Haugą, jog EstLink 1“ priežiūros darbai, dėl kurių reikia išjungti visą jungtį, atliekami kartą per metus ir paprastai trunka 5-7 dienas, jie atliekami vienu metu stotyse tiek Estijos, tiek Suomijos pusėse.
Planinis techninis „EstLink 1“ aptarnavimas vyko rugpjūčio 25-29 dienomis. Šie darbai vyksta vasarą, kai elektros suvartojimas yra mažesnis, o atsinaujinančios energijos gamybos dalis yra didesnė, todėl išjungimo poveikis rinkai yra mažesnis nei žiemą.
„EstLink 1“ elektros kabelio galia – 350 megavatų, o „Estlink 2“ – 650 megavatų.
