Dėl įtariamo jaunos moters išžaginimo sulaikyti du policijos pareigūnai

Prokuroras Ericas Mathaisas (Erikas Matjisas) nurodė, kad moteris tvirtina, jog galimas incidentas įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį Bobinji miestelyje centrinėje Prancūzijoje.
Bylai artimas šaltinis, kalbėjęs anonimiškai, nurodė, kad moteriai yra 26 metai. Pasak jo, įtariamieji, 23 ir 35 metų vyrai, pareigūnais dirba tik trumpą laiką.
Prokuroras pareiškė, kad įtariamieji buvo sulaikyti ketvirtadienį.
Paryžiaus policijos prefektas Patrice'as Faure'as (Patrisas Foras) socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad šie pareigūnai nedelsiant buvo nušalinti nuo pareigų.
Kitas šaltinis, kuris taip pat kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, pareiškė, kad vyrai pateikė savo įvykių versiją.
Šį incidentą tiria Prancūzijos vidaus policijos tyrimų tarnyba IGPN.
Tai ne pirmas kartas, kai policijos pareigūnai yra kaltinami seksualine prievarta.
Kitąmet policijos pareigūnas bus teisiamas dėl įtariamo moters išprievartavimo netoli Paryžiaus esančioje policijos nuovadoje.
Moteris iš Angolos tvirtina, kad pareigūnas 2023 metais ją du kartus išprievartavo.
Prancūzijos dienraštis „Liberation“ pranešė, kad moteris teigia, jog incidentas įvyko, kai ji apsilankė policijos nuovadoje dėl artimoje aplinkoje patirto smurto.
Pastaraisiais mėnesiais Prancūziją sukrėtė keletas garsiai nuskambėjusių išžaginimo atvejų, kurie paskatino diskusijas apie sutikimą seksualiniams santykiams.
Trečiadienį Prancūzijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, kuriuo išžaginimas apibrėžiamas kaip bet koks lytinis aktas be visų šalių sutikimo.
Prancūzija tapo dar viena Europos šalimi, priėmusia sutikimo principu grindžiamą įstatymą šiuo klausimu.
