 Dėl Kambodžos ir Tailando susirėmimų pasienyje evakuota daugiau nei 501 tūkst. tūkst. žmonių

Dėl Kambodžos ir Tailando susirėmimų pasienyje evakuota daugiau nei 501 tūkst. tūkst. žmonių

2025-12-10 06:55
BNS inf.

Dėl atsinaujinusių Kambodžos ir Tailando susirėmimų pasienyje buvo evakuota daugiau nei 501 tūkst. tūkst. gyventojų. 

Dėl Kambodžos ir Tailando susirėmimų pasienyje evakuota daugiau nei 501 tūkst. tūkst. žmonių
Dėl Kambodžos ir Tailando susirėmimų pasienyje evakuota daugiau nei 501 tūkst. tūkst. žmonių / AP nuotr.

Tailandiečių gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad nuo atsinaujinusių susirėmimų pasienyje su Kambodža pradžios Tailande į prieglaudas buvo evakuota daugiau nei 400 tūkst. gyventojų.

„Civiliai gyventojai turėjo masiškai evakuotis dėl to, ką įvertinome kaip tiesioginę grėsmę jų saugumui. Daugiau nei 400 tūkst. žmonių buvo perkelti į saugias prieglaudas“ septyniose provincijose, spaudos konferencijoje sakė Tailando gynybos ministerijos atstovas spaudai Surasantas Kongsiri (Surasantas Kongsiris).

Tuo metu Kambodžos gynybos ministerija paskelbė, kad į prieglaudas ir kitas saugias vietas buvo evakuota daugiau nei 101 tūkst. žmonių.

„Antradienio vakaro duomenimis, iš viso 20 105 šeimos, tai yra 101 229 žmonės, buvo evakuoti į saugias prieglaudas ir giminaičių namus penkiose provincijose“, – žurnalistams teigė  Kambodžos gynybos ministerijos atstovė spaudai Maly Socheata (Mali Sočita). 

Šiame straipsnyje:
Kambodža
Tailandas
evakuacija
žmonės
susirėmimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų