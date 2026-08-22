Dėl miško gaisro Ispanijoje evakuota apie 1 tūkst. žmonių

Liepsnos, kurias vėlų ketvirtadienio vakarą, kaip manoma, įplieskė žaibas, iki šiol nėra suvaldytos. Iki penktadienio vakaro išdegė daugiau nei 400 hektarų plotas.
Paprastai Gatovoje gyvena apie 450 žmonių, tačiau vasaros mėnesiais dėl poilsiautojų jų skaičius padvigubėja, pranešė Ispanijos valstybinė televizija RTVE. Televizijos vaizduose buvo matyti, kad liepsnos jau priartėjo prie užstatytos teritorijos. Penktadienį virš miestelio kabojo tiršti dūmai.
Gaisras kilo už kelių kilometrų labiau į pietus – Segorbės savivaldybėje, ir tuomet plito Siera Kalderonos gamtos parke Gatovos kryptimi. Sudėtinguose gesinimo darbuose sunkiai praeinamoje vietovėje dalyvavo karinis krizių valdymo dalinys UME, gausios ugniagesių pajėgos, taip pat buvo pasitelkti gesinimo sraigtasparniai bei lėktuvai.
Dėl sausros ir rekordinių temperatūrų, kurios yra ir klimato kaitos pasekmė, augalija labai lengvai užsiliepsnoja. Europos Komisijos miško gaisrų informacinės sistemos (EFFIS) duomenimis, per 425 miško gaisrus Ispanijoje šiais metais jau išdegė daugiau nei 297 tūkst. hektarų plotas.
Naujausi komentarai