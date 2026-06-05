Dėl nuotekų sistemos gedimo Naujosios Zelandijos sostinę užtvindė išmatos

Bendrovės „Wellington Water“ teigimu, nuotekos vaizdingame Ailend Bėjaus priemiestyje išsiliejo užsikimšus magistraliniam vamzdynui.
Teigiama, kad nuo potvynio nukentėjo penki namai, kuriuos tarnybos darbuotojai šiuo metu valo nuo išmatų bei higienos reikmenų ir dezinfekuoja.
„Prie išsiliejimo vietos stovi siurblinė“, – teigiama bendrovės „Wellington Water“ pranešime.
„Mums yra žinoma apie keletą objektų, kurie dėl užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių buvo užlieti. Bendradarbiaujame su tų objektų savininkais, kad galėtume padėti atlikti valymo ir dezinfekavimo darbus“, – paaiškino bendrovė.
Ailend Bėjaus gyventojas Richardas Petersas nacionaliniam transliuotojui RNZ pasakojo, kad, vandeniui atslūgus, „pasibjaurėtina“ padėtis tapo dar blogesnė.
„Ant žemės tiesiog mėtėsi išmatos, tamponai ir teliuškavo rudos spalvos vanduo“, – sakė R. Peters.
„Pasibjaurėtina, tarytume būtume laukiniai“, – pridūrė jis.
Naujosios Zelandijos meteorologijos tarnyba „Metservice“ pranešė, kad per naktį Velingtono mieste užregistruota daugiau nei 5 tūkst. žaibo išlydžių, audros metu mieste per dvi valandas iškrito 2,57 cm lietaus.
Bendrovės „Wellington Water“ teigimu, dėl liūties papildomų problemų kilo ir Moa Pointo nuotekų valymo įmonei, kuri taip ir neatsigavo dar nuo vasarį praūžusios audros.
Valymo įrenginiams nustojus tinkamai veikti, į vandenis prie vaizdingų Velingtono pietinės pakrantės paplūdimių išsiliejo milijonai litrų neišvalytų nuotekų.
Nuo to laiko buvo atlikti nedideli remonto darbai, tačiau valymo įrenginiai visiškai pradės veikti tik lapkričio mėnesį.
„Wellington Water“ paaiškino, kad dėl audros per naktį į jūrą pateko dar daugiau neišvalytų nuotekų.
Bendrovė pranešė gyventojams patarusi „iki atskiro pranešimo nesilankyti Tarakenos įlankoje, nesimaudyti ir banglentėmis bei baidarėmis neplaukioti palei Velingtono pietinę pakrantę“.
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