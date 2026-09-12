Dėl Rusijos smūgių svarbiems sektoriams kenčia Ukrainos ekonomika

Per 4,5 karo metų Rusija nuniokojo Ukrainos energetikos sektorių, o nuo šios vasaros suintensyvino raketų ir dronų kampaniją, kurią Kyjivui vis sunkiau atremti.
Tai smarkiai apribojo grūdų eksportą Juodąja jūra, kuris yra vienas svarbiausių Kyjivo pajamų šaltinių.
Smūgiai taip pat taikomi plieno gamybos įmonėms, kitiems svarbiems sektoriams, tiekimo grandinėms, ypač geležinkelių transporte, bei dideliems sandėliams.
„Ekonomika atsidūrė sunkiausioje padėtyje“, – per kasmetinį Jaltos Europos strategijos forumą Kyjive pareiškė Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis.
Jis pabrėžė, kad smūgių intensyvumas ir sugriovimų mastas išaugo.
„Numatome labai sunkią žiemą tiek kritinės infrastruktūros atžvilgiu, kurią kasdien naikina Rusijos atakos, tiek ir bendrų ekonominių sąlygų šalyje atžvilgiu“, – teigė Ukrainos ekonomikos ministras Oleksandras Kravčenka.
Anot ministro, tokie sugriovimai ir jūrų uostų blokada tikriausiai sumažins šalies BVP 1,5 proc., o kai kurie Vakarų ekspertai situaciją vadina „katastrofiška“.
Augančios karo išlaidos
Ukrainos parlamento Biudžeto komiteto pirmininkė Roksolana Pidlasa pateikė niūrią prognozę.
„Gali būti ir blogiau, bet jau dabar yra blogai“, – sakė ji tame pačiame forume.
„Rusija specialiai taikosi į pajamas generuojančias pramonės šakas, puldama grūdų koridorius, jūrų uostus ir metalurgijos gamyklas“, – pabrėžė ji.
„Tai nėra kažkas, ką būtų galima greitai atstatyti“, – teigė ji.
Didžiausia Ukrainos plieno gamykla „ArcelorMittal Kryvyi Rih“ šeštadienį pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį žuvo du jos darbuotojai, o infrastruktūra buvo apgadinta.
Kyjivas taip pat suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijos naftos objektams, gamykloms ir sandėliams.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad jo kolega JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) darys spaudimą Rusijai, jog būtų atnaujinta Juodosios jūros uostų veikla ir abipusiai sustabdyti smūgiai energetikos objektams.
Jis įspėjo apie maisto krizės grėsmę Afrikos ir Azijos šalims, pažymėdamas, kad Maskva taip pat negali eksportuoti savo grūdų per Juodąją jūrą. Abi valstybės yra svarbios pasaulinės grūdų tiekėjos.
Maisto ir energetikos paliaubos
„Bent jau, jei taika šiandien neįmanoma (...) galime bent išspręsti energetikos paliaubų, maisto paliaubų, aprūpinimo maistu klausimą; tokie sprendimai gali būti priimti“, – šį savaitgalį jis kalbėjo Kyjivo forume.
Jis paragino šiuos klausimus spręsti dabar, o ne žiemą.
Tuo pat metu Ukrainos karinės išlaidos auga.
Tačiau parlamentui sunku patvirtinti siūlomus įstatymus, įskaitant nepopuliarias priemones, pavyzdžiui, muitų įvedimą siuntoms iš užsienio, kurios skirtos pajamoms didinti.