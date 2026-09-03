Dėl rusų atakų Ukrainoje dega daugiabutis, apgadinta „Coca-Cola“ gamykla, žuvo žmogus, sužeisti 6

Apie tai rašo portalai „The Kyiv Independent“ ir „Ukrainska Pravda“.
Tai jau aštunta iš eilės atakų prieš Ukrainos sostinę diena.
Per šį išpuolį nukentėjo šeši žmonės, tarp jų – 12 metų mergaitė, pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Vietos „Telegram“ kanalai ir parlamento narys Oleksijus Hončarenka pranešė, kad Brovarų mieste buvo apgadinta „Coca-Cola“ gamykla.
Bendrovė kol kas nepaskelbė savo komentaro.
Kiek vėliau pranešta, kad rusams atakavus sostinę devynių aukštų gyvenamajame name kilo gaisras.
Pasak V. Klyčko, Holosijivkos rajone gaisras apėmė kelis devynaukščio aukštus.
Teko evakuoti 15 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad pastaroji ataka pareikalavo vienos gyvybės.