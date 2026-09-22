Dėl šaudynių Kanados mokykloje padavė į teismą „OpenAI“

Britų Kolumbijos generalinė prokurorė Niki Sharma liepą teigė, kad provincija planuoja imtis teisinių veiksmų prieš JAV technologijų milžinę dėl jos sąsajų su vasarį įvykusiomis mirtinomis šaudynėmis nedideliame kalnakasių miestelyje Tambler Ridže.
N. Sharma žurnalistams sakė, kad pirmadienį pateiktu ieškiniu siekiama „atsakomybės ir pokyčių“ iš „OpenAI“, kuri anksčiau atsiprašė, kad nepažymėjo paskyros, susijusios su 18-mete translyte moterimi Jesse Van Rootselaar, nužudžiusia aštuonis žmones savo namuose ir mokykloje.
Nuo šaudynių nukentėjusios Tambler Ridžo šeimos Kalifornijoje pateikė atskirus ieškinius prieš JAV technologijų milžinę.
„OpenAI“ jau ėmėsi veiksmų, kad šie šeimų ieškiniai būtų atmesti, motyvuodama tuo, kad bet kokie su šaudynėmis susiję ieškiniai turėtų būti nagrinėjami Britų Kolumbijoje.
Finansinė žala, kurią galėtų priteisti Kanados teismas, greičiausiai būtų gerokai mažesnė nei JAV teismo priteista suma.
Žurnalistai paklausė N. Sharmos, kodėl Britų Kolumbija mano, kad Kalifornija yra tinkama vieta jos ieškiniui.
„Sprendimas nepranešti buvo priimtas Kalifornijoje, – sakė ji. – Savo ieškinyje teigiame, kad DI žinojo, jog tame pokalbyje vyksta rimti dalykai, ir nepranešė.“
N. Sharma atsisakė nurodyti, kaip provincija galėtų panaudoti galimas taikos sutarties lėšas, bet pasakė, kad ištekliai būtų skirti naujos mokyklos Tambler Ridže statybai.
Balandį „OpenAI“ generalinis direktorius Samas Altmanas atsiprašė Tambler Ridžo gyventojų viešame laiške sakydamas, kad „labai atsiprašo, jog nepranešėme teisėsaugai apie paskyrą, kuri buvo užblokuota birželį“.
„OpenAI“ teigė, kad tuo metu, kai paskyra buvo sustabdyta, nepranešė apie J. Van Rootselaar paskyrą, nes nematė jokių neišvengiamo išpuolio įrodymų.
Tačiau įmonė taip pat teigė, kad pagal atnaujintas saugumo gaires, kurios įsigalios po 2025-ųjų birželio, apie paskyrą būtų pranešta policijai.
Bendrovę padavusių į teismą šeimų advokatai tvirtina, kad „OpenAI“ nusprendė nutylėti apie J. Van Rootselaar paskyrą, nes „pranešus apie vieną atvejį tektų pranešti apie tūkstančius“.
Ieškinyje taip pat teigiama, kad, uždarius paskyrą dėl pavojingo elgesio, „OpenAI“ nurodo asmeniui, kaip atnaujinti paslaugos naudojimą, įskaitant patarimus, kaip apeiti 30 dienų sustabdymo laikotarpį.
J. Van Rootselaar šeimos namuose nužudė savo motiną ir brolį, o po to nuvyko į vietos vidurinę mokyklą, kur nušovė penkis vaikus ir mokytoją.
Policijai įėjus į pastatą, ji žuvo nukreipusi ginklą į save.
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