Dėl sniego Nyderlanduose sutriko oro, geležinkelių ir kelių eismas

Amsterdamo Schipholio oro uoste anksčiau antradienį buvo atšaukta 400 skrydžių, o oro linijų bendrovė „Air France-KLM“ pranešė, kad baigėsi cheminės medžiagos, naudojamos nuo lėktuvų nutirpdyti ledą.
Nyderlandų nacionalinė geležinkelių operatorė NS pranešė, kad iki 10.00 val. ryto traukiniai iš viso nevažiavo, o vėliau susisiekimas buvo atnaujintas tik epizodiškai. Amsterdamo rajone eismas išliko labai ribotas, teigė operatorė.
Utrechto transporto bendrovės dėl slidžių kelių iki trečiadienio ryto atšaukė visus autobusų reisus regione.
Keliuose susidarė mažiau spūsčių nei diena anksčiau, nes daugelis darbuotojų atsižvelgė į oficialius raginimus dirbti iš namų.
Valdžios institucijos suskaičiavo apie 300 kilometrų spūsčių, palyginti su vidutiniškai 475 km įprastą antradienio rytą. Trečiadienį jos patarė žmonėms „vengti kelionių, nebent tai būtų visiškai būtina“.
Roterdamo ir Utrechto universitetai taip pat atidėjo suplanuotus egzaminus ir perėjo prie internetinių užsiėmimų.
Nyderlandų meteorologijos instituto duomenimis, trečiadienį laukiama naujo snygio.
Naujausi komentarai