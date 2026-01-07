Dėl snygio Paryžiuje atšaukta apie 140 skrydžių

Skrydžių sutrikimai buvo numatyti dar vėlai antradienį, o transporto ministras Philippe'as Tabarot teigė televizijai CNews, kad „tikisi, jog situacija šią popietę normalizuosis“.
Dėl apledėjusių kelių Paryžiuje ir aplinkiniuose priemiesčiuose taip pat buvo sustabdytas visų viešųjų autobusų eismas, nors didžioji dalis metro ir priemiestinio geležinkelio sistemų veikė, pranešė transporto pareigūnai.
Prancūzijos meteorologijos tarnyba „Meteo France“ teigė, kad 38 iš 96 šalies žemyninių departamentų paskelbtas pavojus dėl gausaus sniego ir plikledžio, o sniego jau susikaupė nuo trijų iki septynių centimetrų.
Ji teigė, kad šaltis yra „reto intensyvumo šiam sezonui“, o institucijos jau įspėjo Paryžiaus regiono gyventojus trečiadienį vengti nebūtinų kelionių ir, jei įmanoma, dirbti iš namų.
Per didžiausią šaltį šią žiemą Europoje iki šiol Prancūzijoje per nelaimingus atsitikimus, susijusius su oro sąlygomis, žuvo šeši žmonės.
Naujausi komentarai