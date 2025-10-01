 Dėl sprogimo Miunchene laikinai uždaromas festivalis „Oktoberfest“

Dėl sprogimo Miunchene laikinai uždaromas festivalis „Oktoberfest“ (Atnaujinta)

2025-10-01 11:22
Marius Jakštas (ELTA)

Miuncheno policija atidėjo trečiadienį numatytą „Oktoberfest“ alaus festivalio atidarymą po to, kai pietų Vokietijos mieste sprogus užtaisui šalia gyvenamojo namo žuvo mažiausiai vienas žmogus.

Dėl sprogimo Miunchene laikinai uždaromas festivalis „Oktoberfest“
Dėl sprogimo Miunchene laikinai uždaromas festivalis „Oktoberfest“ / Scanpix nuotr.

Policija pranešė, kad trečiadienį anksti ryte degančiame pastate buvo rasti su sprogmenimis sujungti spąstai, todėl buvo iškviestos specialiosios pajėgos sprogmenims nukenksminti.

Į iškvietimą atsiliepę pareigūnai Bavarijos sostinės gyvenamajame rajone rado visiškai sudegusį mikroautobusą, o prie netoliese esančio ežero – sužeistą žmogų.

Policija pranešė, kad tas žmogus mirė. Tyrėjai mano, kad šis padegimas buvo tyčinis.

Dėl šio incidento iki vakaro atidėtas rytinis pasaulinio garso festivalio „Oktoberfest“, kuris vyksta Miuncheno Terezienvyzės pievoje nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 5 d., atidarymas.

„Tiriami galimi ryšiai su kitomis vietomis Miunchene, įskaitant Terezienvyzę“, – platformoje „X“ pranešė vietos policija.

Miesto interneto svetainėje paskelbtame pranešime teigiama, kad sprendimas laikinai uždaryti festivalį buvo priimtas „dėl grasinimo susprogdinti, susijusio su sprogimu šiaurinėje Miuncheno dalyje“.

Miestas taip pat pranešė, kad buvo gautas „atitinkamas laiškas“ su išdėstytu grasinimu.

„Dėl šios priežasties festivalio atidarymas šiandien atidėtas“, – pridūrė pareigūnai.

Pranešama, kad festivalis šiandien uždaromas iki 17 val. vietos laiku.

Šiame straipsnyje:
sprogimas miunchene
atidėtas oktoberfest

