Derybose su Libanu Izraelis atsisakė trauktis iš papildomų teritorijų

Septintasis Libano ir Izraelio derybų raundas vyko Romoje globojant JAV. Jo tikslas – užbaigti Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karo veiksmus, tapusius antruoju frontu kare Artimuosiuose Rytuose.
Anonimišku išlikti pageidavęs Libano šaltinis AFP teigė, kad derybos „nedavė galutinių rezultatų dėl bandomųjų zonų“.
Nors Libano sostinės vertinimai buvo niūrūs, JAV Valstybės departamento atstovas spaudai AFP sakė, kad derybos buvo produktyvios.
Birželį Izraelis ir Libanas sutarė dėl susitarimo pagrindų, kurie apima „Hezbollah“ nusiginklavimą, laipsnišką Izraelio pajėgų pasitraukimą iš Pietų Libano ir Libano kariuomenės dislokavimą regione, pradedant nuo dviejų „bandomųjų zonų“.
Libano kariuomenė liepos 21 dieną pradėjo dislokavimą viename pietiniame kaime, kurio pakraščius kontroliavo Izraelio kariuomenė ir kuris buvo viena iš pirmųjų dviejų „bandomųjų zonų“. Ji sustiprino savo buvimą antrojoje zonoje.
„Libanas siekia pereiti į naujas teritorijas, o Izraelio pusė primygtinai reikalauja patikrinti (įgyvendinimą) pirmosiose dvejose zonose prieš pradedant kitą etapą“, – pridūrė Libano šaltinis.
JAV pareigūnas teigė, kad „abi šalys yra daug arčiau susitarimo dėl to, ką reikia padaryti, kad bandomųjų zonų procesas būtų tęsiamas ir plečiamas“.
Libano šaltinis nurodė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl sąrašo valstybių, kurios galėtų prižiūrėti įgyvendinimą.
Izraelio pareigūnas pažymėjo, kad plano plėtra nėra automatinė ir bus vykdoma tik tuo atveju, jei Izraelio vyriausybė matys rezultatus.
„Kadangi bandomasis projektas prasidėjo tik maždaug prieš dvi savaites, dar per anksti vertinti jo rezultatus. Todėl šiame etape nėra jokių skubių lūkesčių, kad jis bus plečiamas“, – sakė pareigūnas.
Bandomosios zonos planas yra pirmasis susitarimo pagrindų išbandymas.
Tačiau „Hezbollah“ ne kartą atmetė tiesiogines derybas ir atsisako atiduoti savo ginklus.
Lygiagrečiai su derybomis Izraelio kariuomenė ketvirtadienį surengė smūgius pietuose, pavadinusi tai kerštu už dviejų karių žūtį trečiadienį per sprogimą.
„Hezbollah“ įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose kovą, pradėjusi raketų atakas prieš Izraelį, remdama savo rėmėją Iraną.
Izraelis atsakė intensyviais oro smūgiais ir sausumos invazija, per kuriuos, Libano duomenimis, žuvo daugiau nei 4,3 tūkst. žmonių.
Nuo kovų Libane pradžios Izraelio kariuomenė neteko 40 karių ir vieno civilio rangovo.
Naujausi komentarai