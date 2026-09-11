DI galėjo būti naudojamas kuriant biologinį ginklą

Tačiau priemonės „ChatGPT“ kūrėjos „OpenAI“ konkurentė įspėjo, kad tikruosius tokių užklausų tikslus nustatyti gali būti sunku, nes tie patys tyrimai gali būti naudojami tiek medicininiais, tiek kariniais tikslais.
Kita vertus, „Anthropic“ pasakė, kad šie atvejai rodo, jog mokslininkai iš regionų, kuriuose prieiga yra ribojama, įskaitant tuos, kurie turi ryšių su vietos valdžios institucijomis, bandė slapta gauti prieigą prie JAV įmonių sukurtų dirbtinio intelekto sprendimų.
Nei konkrečios prieigą gauti mėginusios mokslinių tyrimų įstaigos, nei šalys, kuriose jos įsikūrusios, bendrovės pranešime paminėtos nebuvo.
Savo išsamioje ataskaitoje apie bandymus piktnaudžiauti jos DI modeliais bendrovė „Anthropic“ nurodė penkis atvejus, susijusius su galimais biologinių ginklų tyrimais.
Bendrovės teigimu, mokslininkai nesikreipė dėl konkrečios mokslinės pagalbos, o prašė organizacinės paramos, pavyzdžiui, pagalbos rengiant straipsnius.
Paprastai dirbtinio intelekto modeliai būna sukurti taip, kad atsisakytų teikti pagalbą kuriant biologinius ginklus. Tačiau, anot bendrovės „Anthropic“, tais atvejais, kai moksliniai tyrimai gali būti naudojami tiek medicininiams, tiek kariniams tikslams, kartais gali būti sunku nubrėžti aiškią ribą tarp nekenksmingų ir piktavališkų ketinimų.
Rizikingi paukščių gripo tyrimai
Vienu atveju, kuriam bendrovė užkirto kelią, tyrėjas bandė pasinaudoti DI platformos „Claude“ pagalba rengdamas paraišką dėl virusų tyrimų finansavimo.
Paraiškoje nurodyti darbai apėmė vadinamąjį funkcionalumo stiprinimo tyrimą, kurio metu padidinamas patogeno gebėjimas plisti.
Šis metodas dažniausiai taikomas laboratorijose siekiant sukurti atsakomąsias priemones, tačiau jį taip pat galima panaudoti kuriant biologinius ginklus.
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