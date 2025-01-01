 Didelės bangos Tenerifėje pražudė tris žmones

Didelės bangos Tenerifėje pražudė tris žmones

2025-11-09 13:13
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ispanijos Tenerifės saloje Atlanto vandenyno bangos pražudė tris žmones. Incidentai, institucijų duomenimis, įvyko šeštadienį trijose skirtingose vietose.

Didelės bangos Tenerifėje pražudė tris žmones / Asociatyvi Scanpix nuotr.

El Kabese salos pietuose gelbėtojai iš vandens ištraukė vyrą, kuriam konstatuota mirtis. Šiaurinėje La Guančos vietovėje vyras iš jūros ištrauktas sraigtasparniu, tačiau jo gyvybės taip pat išgelbėti nepavyko.

Turistų pamėgtame Puerto de la Kruso mieste salos šiaurėje banga į jūrą nubloškė 10 žmonių. Juos išgelbėjo praeiviai ir policija. Tačiau vienai moteriai sustojo širdis, jos atgaivinti nepavyko.  Dar trys asmenys iš šios grupės buvo sunkiai sužeisti ir nuveži į ligoninę. Kiti patyrė lengvus sužalojimus.

Kanarų salose pastaruoju metu buvo paskelbti perspėjimai dėl audrios pakrančių teritorijose. Institucijos ragino žmones dėl bangų pavojaus vengti pakrantės takų ir paplūdimių.

