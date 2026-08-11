Didžiausios Prancūzijos atominės elektrinės veiklą sutrikdė medūzos

Trys reaktoriai yra visiškai sustabdyti, o dar vienas veikia nepilnu pajėgumu. Kadangi vienas iš šešių reaktorių yra remontuojamas, šiuo metu normaliu režimu veikia tik vienas reaktorius.
EDF patikino, kad ši situacija nekelia jokio pavojaus elektrinės saugumui, jos darbuotojams ar aplinkai. Bendrovė nenurodė, kur tiksliai pirmadienį į krantą buvo išplautos medūzos ir kokiu būdu jos sugebėjo sutrikdyti elektrinės veiklą.
Jėgainė su medūzų problema susidūrė ir pernai, kai didelis jų skaičius pateko į siurblinių filtravimo sistemas ir keletui dienų teko sustabdyti reaktorius.
Graveline veikia viena iš bemaž 20 Prancūzijos branduolinių elektrinių. Ji įsikūrusi šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje, maždaug pusiaukelėje tarp Kalės ir Dankirko.
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