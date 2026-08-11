 Didžiausios Prancūzijos atominės elektrinės veiklą sutrikdė medūzos

Didžiausios Prancūzijos atominės elektrinės veiklą sutrikdė medūzos

2026-08-11 16:32
Jūras Barauskas (ELTA)

Medūzos smarkiai sutrikdė didžiausios Prancūzijoje branduolinės elektrinės, įsikūrusios Gravelino mieste šiauriniame Lamanšo sąsiaurio gale, veiklą, pranešė elektrinės operatorius „Électricité de France“ (EDF).

<span>Didžiausios Prancūzijos atominės elektrinės veiklą sutrikdė medūzos</span>
Didžiausios Prancūzijos atominės elektrinės veiklą sutrikdė medūzos / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Trys reaktoriai yra visiškai sustabdyti, o dar vienas veikia nepilnu pajėgumu. Kadangi vienas iš šešių reaktorių yra remontuojamas, šiuo metu normaliu režimu veikia tik vienas reaktorius.

EDF patikino, kad ši situacija nekelia jokio pavojaus elektrinės saugumui, jos darbuotojams ar aplinkai. Bendrovė nenurodė, kur tiksliai pirmadienį į krantą buvo išplautos medūzos ir kokiu būdu jos sugebėjo sutrikdyti elektrinės veiklą.

Jėgainė su medūzų problema susidūrė ir pernai, kai didelis jų skaičius pateko į siurblinių filtravimo sistemas ir keletui dienų teko sustabdyti reaktorius.

Graveline veikia viena iš bemaž 20 Prancūzijos branduolinių elektrinių. Ji įsikūrusi šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje, maždaug pusiaukelėje tarp Kalės ir Dankirko.

Šiame straipsnyje:
Prancūzija
atominė elekrtinė
medūzos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų