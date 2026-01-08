 Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje prognozuojama smarki žiemos audra

Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje prognozuojama smarki žiemos audra

2026-01-08 17:03
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Didelė dalis Didžiosios Britanijos ir šiaurės vakarų Prancūzija ruošiasi smarkiai žiemos audrai: abiejų šalių meteorologijos tarnybos ketvirtadienį įspėjo dėl stipraus vėjo ir smarkaus snygio.

Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje prognozuojama smarki žiemos audra / Scanpix nuotr.

Britų meteorologai paskelbė perspėjimą keliems regionams. Smarkaus sniego pirmiausiai tikimasi Velse bei Anglijos Midlandso regione.

Prognozuojama, kad Midlandse gali iškristi iki 30 cm sniego. Smarkus snygis taip pat tikėtinas Pietų Anglijoje. Anglijos pietvakarinėje pakrantėje, be to, gresia 95–110 km/h vėjo gūsiai.

Tada audra Goretti pasieks Prancūzijos šiaurės vakarus. Prancūzų meteorologai įspėjo dėl iki 160 km/h vėjo gūsių – ypač Manšo departamente Lamašo sąsiaurio pakrantėje, kur paskelbtas aukščiausias perspėjimo laipsnis. Prefektūra paragino žmones likti namuose ir nesinaudoti automobiliais. Regione bus ribojamas ir traukinių eismas.

