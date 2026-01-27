 Didžiojoje Britanijoje siautėja audra Chandra

2026-01-27 16:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Potvyniai, išvirtę medžiai ir uždarytos mokyklos: audra Chandra šiuo metu trikdo gyvenimą dalyje Didžiosios Britanijos. Kai kur teko atšaukti traukinių ir lėktuvų reisus, dėl išvarytų medžių ir potvynių buvo uždaryti keliai.

Didžiojoje Britanijoje siautėja audra Chandra / Scanpix nuotr.

Britų meteorologijos tarnyba „Met Office“ jau savaitės pradžioje įspėjo dėl potvynių daugelyje teritorijų. Kaimyninėse Devono ir Somerseto grafystėse Anglijos pietvakariuose, pavyzdžiui, ugniagesiai, anot agentūros PA, antradienio rytą iš automobilių išgelbėjo kelis žmones. Nuotraukose buvo matyti vandenyje skendinčios transporto priemonės. Devono ir Konrvalio policija paprašė gyventojų dėl potvynių atsisakyti nebūtinų kelionių.

Žmonėms audra pridarė bėdų ir Šiaurės Airijoje. Pasak britų žiniasklaidos, čia be elektros liko daugiau kaip 10 tūkst. namų ūkių. Buvo uždaryta per 300 mokyklų. Atšaukti keli vidaus reisais iš ir į Belfasto oro uostą.

Dėl potvynių mokyklos buvo uždarytos ir Vakarų Midlandse Anglijoje.

