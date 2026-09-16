Dingusiųjų per potvynius Nepale skaičius padidintas beveik tūkstančiu iki 6 150 žmonių

„Rinkome informaciją apie dingusius žmones iš rajonų administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių“, – naujienų agentūrai AFP sakė agentūros atstovė Shanti Mahat (Šanti Mahat).
Dieną anksčiau buvo skelbta, kad per šią nelaimę dingo 5 179 žmonės.
Pasak Nelaimių valdymo agentūros, gelbėtojai surado ir paėmė 1 403 žmonių palaikus, iš jų 105 žuvusieji buvo atpažinti.
Kinijoje, valstybinės žiniasklaidos duomenimis, žuvo 43 ir dingo dar 519 žmonių.
Šiuo metu turimais duomenimis, per mirtinus potvynius Nepalo ir Kinijos pasienyje, kuriuos sukėlė kalnų ledyno griūtis, abiejose šalyse žuvo iš viso 1 446 žmonės, o dingo mažiausiai 6 669. Tarp dingusiųjų yra keli šimtai užsieniečių, įskaitant turistus ir maldininkus.
Nepalas yra apskaičiavęs, kad atstatymo po potvynių išlaidos sieks 4,78 mlrd. dolerių (4,1 mlrd. eurų).
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