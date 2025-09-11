Donecke dėl mažametės išprievartavimo ir nužudymo suimtas Ukrainoje kariavęs buvęs rusų kalinys

Artimųjų teigimu, vaikas, kuris pranešimuose įvardijamas kaip Katia D., dingo rugsėjo 5 d. Jenakijevo mieste, kai išėjo į lauką pažaisti. Vietos socialiniuose tinkluose pasirodė pagalbos prašymai, viename iš jų pažymėta, kad „mergaitė paskutinį kartą buvo pastebėta Kirovsko autobusų stotyje kartu su karine uniforma vilkinčiu smulkaus kūno sudėjimo vyriškiu. Ji galėjo būti apsirengusi sportiniu kostiumu“.
Dar po dviejų dienų platformos „Telegram“ kanalas „Maš na Donbasse“ pranešė, kad Katia buvo rasta negyva.
Netrukus po to valdžios institucijos sulaikė 32 metų Rusijos karo veteraną Aleksejų Čumačenką. Pranešama, kad jis nurodė tyrėjams vietą, kur vos už 500 metrų nuo jos namų išprievartavo ir nužudė mergaitę, o paskui jos kūną užkasė.
A. Čumčenka 2021 m. jau buvo nuteistas už išžaginimą. Praleidęs kiek laiko už grotų, jis įstojo į kariuomenę ir kariavo Ukrainoje, praneša žiniasklaida ir platformos „Telegram“ kanalai. Katios šeimos draugai pasakojo, kad 2024 m. A. Čumačenka iš savo dalinio dezertyravo ir metus slapstėsi pas Katios močiutę, kurios buvo paprašęs darbo.
