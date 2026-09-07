 Per dronų ataką Zaporižioje apgadintas daugiabutis, sužeisti trys žmonės

Per dronų ataką Zaporižioje apgadintas daugiabutis, sužeisti trys žmonės

2026-09-07 23:40
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Per dronų ataką Ukrainos Zaporižios mieste buvo apgadintas daugiabutis, sužeisti trys žmonės, platformoje „Telegram“ pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos bendrapirmininkis Ivanas Fedorovas.

<span>Per dronų ataką Zaporižioje apgadintas daugiabutis, sužeisti trys žmonės</span>
Per dronų ataką Zaporižioje apgadintas daugiabutis, sužeisti trys žmonės / AFP nuotr.

„Per priešo ataką Zaporižioje buvo sužeisti trys žmonės. Apgadintas daugiabutis – išdužo jo langai, o fasadas buvo smarkiai pažeistas“, – rašė jis.

Sužeistiesiems teikiama medicininė pagalba. Miesto Dnipro rajone buvo laikinai apribotas eismas.

 
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