Dubajuje sunkiai sužalota ukrainietė pasidalijo šokiruojančiu vaizdu iš ligoninės palatos

Archyviniame kadre, kurį ji paviešino, matyti randas ant veido. Ši nuotrauka daugeliui suluošintos ukrainietės sekėjų priminė apie siaubingus išgyvenimus, kuriuos M. Kovalchuk patyrė Dubajuje.
Kovo mėnesį, kai ukrainietė buvo rasta pakelėje sunkiai sužalota, paniro į komą. Medikai atliko jai sudėtingas operacijas. Pabudusi iš komos, M. Kovalchuk negalėjo prisiminti, kas nutiko. Prisiminimai palaipsniui sugrįžo tik gerokai vėliau.
Šiuo metu merginai atliekama reabilitacija Norvegijoje, kur ji yra su savo mama. Ukrainietė jau pakilo iš neįgaliojo vežimėlio ir gali išeiti pasivaikščioti į gryną orą savomis kojomis.
„Anksčiau žiūrėdavau į save veidrodyje ir galvodavau: „Na, štai ir viskas, mano gyvenimas sustojo. Tačiau tai buvo tik pradžia. Išmokau save vėl sudėti į vietas po gabalėlį, tiek vidumi, tiek išore“, – dalijosi M. Kovalchuk.
Ukrainietė pabrėžė, kad jos išgyvenimai parodė, jog grožis ir laimė įmanomi net ir po sunkiausių išbandymų. Taip ji sakė norinti įkvėpti nepasiduoti tuos, kurie taip pat atsidūrė panašiose situacijose kaip ji.
Kaip rašo woman.ru, M. Kovalchuk mama Ana prisipažino, kad dėl atvirumo viešinant jos dukrai nutikusią nelaimę, sulaukė grasinimų. Vienoje iš žinučių nežinomi asmenys esą rašė, kad „jie ją rastų net Norvegijoje“.
