Dunojuje dėl žemo vandens lygio įstrigo kruizinis laivas

Europą šią vasarą ištiko virtinė karščio bangų, o Dunojuje – antroje pagal ilgį žemyno upėje, tekančioje per 10 šalių – pastarosiomis savaitėmis buvo fiksuotas žemas vandens lygis, kuris apsunkino laivybą.
Pasak ministerijos, su Šveicarijos vėliava plaukiojantis laivas „Viking Ullur“ upėje įstrigo apie 2 val. 20 min. (vietos ir Lietuvos laiku) už maždaug 25 kilometrų nuo Vidino miesto Bulgarijos šiaurės rytuose.
Ministerijos pranešime teigiama, kad incidentas įvyko naktį, esant ribotam matomumui ir „dėl žemo vandens lygio Dunojuje“.
Saugumo sumetimais evakuacijos operacija vykdoma pasitelkiant pasienio policijos greitaeigį katerį, o ją užbaigti tikimasi iki sutemų, pridūrė ministerija.
Laive, kursuojančiame maršrutu tarp Vengrijos sostinės Budapešto ir Rumunijos, buvo 186 keleiviai, kurie visi yra Europos Sąjungos (ES) piliečiai, taip pat 52 įgulos nariai ir aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Ministerija nurodė, kad laivas turėjo užsukti į Vidino uostą pasipildyti atsargų, be to, jame ėmė trūkti geriamojo vandens.
Laivybos agentas užsakė kitą laivą keleiviams perkelti, tačiau jam nepavyko priartėti prie ant seklumos užplaukusio laivo.
Bulgarijos policijos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip gelbėjimo tarnybų darbuotojai padeda gelbėjimosi liemenes dėvintiems keleiviams įlipti į greitaeigį katerį.
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