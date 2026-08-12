 Ebola Konge jau pražudė daugiau kaip 2000 žmonių

Ebola Konge jau pražudė daugiau kaip 2000 žmonių

2026-08-12 11:59
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ebolos virusas Kongo Demokratinėje Respublikoje jau pražudė daugiau kaip 2 tūkst. žmonių. Vyriausybės duomenimis, praėjus beveik trims mėnesiams po oficialaus protrūkio paskelbimo nuo šios labai užkrečiamos ligos mirė 2 011 žmonių. Per šį laiką 4 381 žmogus susirgo. Šiuo metu 704 asmenys gydomi izoliatoriuose. Mirštamumo rodiklis šiuo metu siekia 45,9 proc.

<span>Ebola Konge jau pražudė daugiau kaip 2000 žmonių</span>
Ebola Konge jau pražudė daugiau kaip 2000 žmonių / Scanpix nuotr.

Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centro („Africa CDC“) direktorius Jean Kaseya prieš kelias dienas pabrėžė, kad susirgusiųjų ir mirusiųjų skaičius Konge per pirmąsias dvylika protrūkio savaičių yra atitinkamai aštuonis ir daugiau kaip šešis kartus didesnis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu per iki šiol didžiausią protrūkį Vakarų Afrikoje 2014–2016 metais.

Be to, per iki šiol sunkiausią Ebolos protrūkį Konge 2018–2020 m. iš viso susirgo 3,4 tūkst. žmonių, o dabartinio protrūkio pacientų skaičius vos per dvylika savaičių išaugo iki maždaug 4 tūkst.

Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.

Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo. Nuo liepos pradžios vyksta dviejų antivirusinių gydymo metodų klinikiniai tyrimai. Atsižvelgiant į protrūkio sunkumą, bus aiškinamasi, ar sukėlėjas nemutavo.

Ekspertams ypatingą susirūpinimą kelia tai, kad šiuo metu apie 86 proc. naujų Ebolos atvejų nėra susiję su atsektais patvirtintų atvejų kontaktais.

„Manome, kad yra vis daugiau atvejų, apie kuriuos nepranešama“, – sakė J. Kaseya.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) teigimu, norint sėkmingai suvaldyti protrūkį, būtina atsekti apie 95 proc. Ebolos pacientų kontaktų.

Šiame straipsnyje:
Ebolos protrūkis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų