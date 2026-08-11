Egipte susidūrus dviem darbininkų pikapams žuvo 18 žmonių, tarp jų – vaikai

Egipto sveikatos apsaugos ministerija anksčiau buvo pranešusi, kad per šią avariją, įvykusią Ismailijos muchafazos Davaviso rajone, nukentėjo 47 žmonės, iš kurių apie 30 buvo sužeisti.
Pavojingai perpildyti pikapai, nepaisant pavojaus, milijonams Egipto šešėlinio sektoriaus darbininkų, įskaitant darbininkus vaikus, yra įprasta transporto priemonė.
„Dauguma žuvusiųjų yra 13 ir 14 metų vaikai“, – agentūrai AFP pranešė šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Medicinos šaltinis negalėjo iš karto pateikti žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių. Vietos žiniasklaidos priemonė „Al-Masry Al-Youm“ pranešė, kad jauniausia auka yra 10 metų amžiaus.
Oficialiais duomenimis, mažiausiai 1,3 milijono nepilnamečių Egipte dirba kokius nors darbus ir dažnai tampa eismo įvykių aukomis.
Vietos saugumo šaltinis agentūrai AFP pranešė, kad darbininkai, daugiausia iš dviejų Šarkijos muchafazos kaimų, „vyko dirbti į ūkį Ismailijoje“.
Pareigūnai pranešė, kad vyksta tyrimas, siekiant nustatyti avarijos priežastį, o sužeistieji buvo nuvežti į artimiausias ligonines.
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