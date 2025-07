Per eismo įvykį žuvo 114 metų britų maratono bėgikas

Atletas, laikomas vyriausiu visą maratoną nubėgusiu bėgiku, pirmadienį buvo partrenktas automobilio ir patyrė mirtinus sužalojimus, kai mėgino pereiti kelią prie savo namų gimtajame kaime netoli Džalandaro Pandžabe, pranešta Indijoje.

Londone įsikūręs jo bėgimo klubas ir labdaros organizacija „Sikhs In The City“ patvirtino bėgiko mirtį ir pranešė, kad per renginius Ilforde, rytų Londone, bus pagerbtas jo gyvenimas ir laimėjimai.

Ilforde nuo 1992 m. gyvenęs F. Singhas išgarsėjo pagerinęs daugybę maratono bėgimo rekordų įvairiose amžiaus grupėse.

Šimtametis tapo įkvėpimu daugybei sportininkų, jis bėgo maratonus ir būdamas vyresnis nei 100 metų.

Olimpinių žaidynių svetainėje teigiama, kad F. Singhas gimė Didžiosios Britanijos valdomame Pandžabe 1911 m. balandžio 1 d. ir buvo jauniausias iš keturių vaikų ūkininkų šeimoje. Teigiama, kad dėl silpnų ir plonų kojų jis negalėjo vaikščioti iki penkerių metų.

Mirus žmonai, F. Singhas su sūnumi persikėlė į Angliją ir apsigyveno rytų Londone.

Jis pradėjo bėgioti tik 2000 m., būdamas 89 metų, ir greitai išgarsėjo, savo pirmąjį maratoną nubėgęs Londone per šešias valandas ir 54 minutes. Tuokart jis 58 minutėmis pagerino ankstesnį pasaulio rekordą vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėje.

F. Singhas nubėgo daugybę maratonų, 2003 m. Toronto pakrantės maratoną įveikė per penkias valandas ir 40 minučių – tai jo asmeninis rekordas.

2011 m. spalio 16 d. Toronte bėgikas, manoma, tapo pirmuoju šimtamečiu, nubėgusiu maratoną.

Guinnesso pasaulio rekordų knygoje tai buvo pavadinta „įkvepiančiu laimėjimu“, tačiau šis žygdarbis negalėjo būti į ją įtrauktas be reikiamo gimimo datos įrodymo.

F. Singhas neturėjo gimimo liudijimo, nes 1911 m. Indijoje tokie įrašai nebuvo saugomi, nors jo pase nurodyta gimimo data buvo 1911 m. balandžio 1-oji, o 100-ojo gimtadienio proga jis gavo asmeninį laišką iš karalienės Elžbietos II.

Jis buvo 2012 m. Londono olimpinių žaidynių fakelo nešėjas ir pasitraukė iš sporto būdamas 101 metų.