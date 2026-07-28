Ekspertai paaiškino, kodėl Rusija vis nukelia išgirtosios raketos „Sarmat“ naudojimą kare

Kartą jau buvo skelbta, kad raketa paruošta koviniam naudojimui – 2023 m. rugsėjį, o dar anksčiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad raketa bus parengta iki 2022 m. galo, rašo „The Moscow Times“.
Nuo pat pristatymo 2018 m. „Sarmat“ nuolat ištinka nesėkmės – nepavyksta laikytis oficialiai paskelbtų terminų. Tačiau, kaip pabrėžia „The Moscow Times“, tai nesustabdė invaziją į Ukrainą vykdančiam Kremliaus nuo šnekų apie nenumaldomai artėjantį „nenugalimos“ raketos, galinčios nešti iki 16 kovinių galvučių, įskaitant termobranduolines, parengtumą eksploatacijai.
Ukrainos žvalgybos ir duomenų analizės bendrovė „Dallas Analytics“ pirmadienį paviešino nutekėjusius vidinius dokumentus, kurie atskleidžia ilgametes užkulisines diskusijas apie tai, kaip Rusijos gynybos pramonės gamintojai ir agentūros taupė sąnaudas, bandydami pristatyti raketas pagal Kremliaus nustatytus terminus, kurie, anot „The Moscow Times“, atrodo labiau orientuoti į branduolinių ginklų ambicijų demonstravimą nei į tikrąsias pramonines galimybes.
Leidinio teigimu, šių dokumentų reikšmė – didžiulė, kadangi pašaliečiams itin retai pavyksta gauti išsamios informacijos apie Rusijos strateginių ginklų programas. Tokiu būdu Maskva ne tik slepia savo silpnąsias vietas, bet ir skleidžia neapibrėžtumą dėl sugebėjimo dislokuoti naują branduolinį ar įprastinį ginklą priešininkams atgrasyti.
Ekspertai „The Moscow Times“ teigė, kad branduolinės raketos „Sarmat“ svarbiausias tikslas – strateginis atgrasymas, o ne koviniai veiksmai mūšio lauke, todėl mažai tikėtina, kad Rusija jų gamina daug.
Buvęs Rusijos gynybos pramonės inžinierius 2024 m. „The Moscow Times“ sakė, kad naujoms raketų sistemoms išbandyti paprastai prireikia kelerių metų, kol surenkama pakankamai duomenų sprendimui dėl jų masinės gamybos.
Bendrovės „Tiberius Aerospace“ GRAIL gynybos tiekimo grandinės projekto direktorius Blythe Crawfordas leidiniui teigė, kad Rusijos gamintojai dažnai siekia pristatyti naują įrangą nepadidinę gamybos pajėgumų. Pasak jo, viešųjų pirkimų agentūros greičiausiai laukia, ar Kremliaus karingi pareiškimai apie „Sarmat“ įtikins Vakarus sumažinti paramą Ukrainai, o gamintojams tenka patiems išsiaiškinti, kaip suspėti iki nustatyto termino.
„Tai milžiniškas ir labai galingas ginklas, kurio gamyba jiems kainuos labai daug. Žinoma, kad jie nesirengia tam leisti pinigų, nebent to tikrai, tikrai prireiks“, – „The Moscow Times“ sakė jis.
Maskvai 2023 m. sustabdžius dalyvavimą „NEW START”, tarptautiniai stebėtojai neteko galimybės tiesiogiai patikrinti, kaip Rusija laikosi branduolinės ginkluotės kontrolės protokolų. Visgi, anot leidinio, raketų bandymus sunku nuslėpti dėl palydovais aptinkamų šiluminių pėdsakų ir kitų požymių.
Remdamiesi tokiais duomenimis, Vakarų analitikai 2024 m. priėjo išvados, kad raketos „Sarmat“ bandymas Plesecko kosmodrome Archangelsko srityje baigėsi „katastrofiška“ nesėkme, pažymi „The Moscow Times“.