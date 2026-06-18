Ekvadoro oro uoste keleivių akivaizdoje nušautas narkomafijos bosas

Gvajakilio oro uoste nužudytas asmuo yra „Las Aguilas“ gaujos vadeiva Carlosas Suástegui, sakė vidaus reikalų ministras Johnas Reimbergas. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti jaunas vyras, apkabinęs kitą vyrą ir šaukiantis „Padėkit, padėkit! Mano tėvas!“, o netoliese dar vienas žmogus guli ant žemės.
Vidaus reikalų ministro duomenimis, policija sulaikė du įtariamus jaunuolius, konfiskuoti du šaunamieji ginklai.
„Girdėjome aštuonis ar dešimt šūvių, išsigandome“, – televizijos stočiai TC pasakojo vienas liudininkas. Oro uostas buvo laikinai evakuotas.
C. Suástegui buvo laikomas pavojingu nusikaltėliu. Prieš jį vyko tyrimas dėl nužudymo, neteisėto ginklų laikymo ir nusikalstamo susivienijimo subūrimo. Mirtino išpuolio prieš narkomafijos bosą išvakarėse Ekvadoro prezidentas Danielis Noboa dėl smurto plitimo 10 šalies provincijų iš 24 paskelbė nepaprastąją padėtį.
Nuožmūs mūšiai tarp narkotikų gaujų pavertė Ekvadorą labiausiai smurtine Pietų Amerikos šalimi. Pernai čia nužudymų rodiklis, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, buvo 51 žmogžudystė, tenkanti 100 tūkst. gyventojų. Tai atitinka vieną nužudymą per valandą. Šalis yra tarp dviejų didžiausių pasaulyje kokaino gamintojų – Kolumbijos ir Peru – ir tapo svarbia narkotikų kontrabandos tranzitine šalimi JAV ir Europos kryptimi.
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