„El Pais“: ES vadovai mano, kad karas Ukrainoje truks dar mažiausiai dvejus metus

„K. Kallas nėra pernelyg optimistiškai nusiteikusi dėl karo Ukrainoje – ji mano, kad „liko mažiausiai dveji metai konflikto“, – rašo leidinys, išsamesnių citatų nepateikdamas.
„El Pais“ taip pat praneša, kad „Strasbūro kuluaruose“ manoma, kad Rusijos ir Ukrainos karas atsidūrė aklavietėje. Politikams nerimą kelia tai, kad Rusija „darosi vis drąsesnė“ – tai rodo vakarykštis išpuolis prieš Lenkiją.
„Apklausti šaltiniai prognozuoja, kad karas tęsis tol, kol pasikeis abiejų šalių vadovai“, – rašo „El Pais“.