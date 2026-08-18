Erdoganas ragina Trumpą naudoti diplomatijos priemones

R. Erdoganas pabrėžė, kaip svarbu „kuo geriau pasinaudoti diplomatijos priemonėmis“, ir išreiškė viltį, kad derybos su Turkijos rytiniu kaimynu Iranu netrukus bus atnaujintos, kaip teigiama platformoje „X“ paskelbtame jo ryšių su visuomene tarnybos pranešime.
Ji taip pat pažymėjo, kad Turkija remtų pastangas siekti taikos.
Pirmadienį nustojo galioti birželio viduryje Irano ir Jungtinių Valstijų pasirašytas pagrindų susitarimas. Juo buvo siekiama sudaryti sąlygas nutraukti ugnį, atverti Hormuzo sąsiaurį ir pasiekti ilgalaikį taikos susitarimą.
Tačiau jokios apčiuopiamos diplomatinės pažangos kol kas nebuvo pasiekta, o pastangos atgaivinti derybas tebėra sustojusios.
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