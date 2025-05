ES diplomatų ir lietuvės apšaudymas: kritikos pažėrė ir Trumpas

Be Gazos Ruožo okupacijos, Izraelio karinės pajėgos pastaruoju metu vykdo vis daugiau karinių operacijų Vakarų Kranto teritorijose ir konkrečiai palestiniečių pabėgėlių stovyklose. Būtent tokioje žydų karių okupuotoje Dženino stovykloje trečiadienį lankėsi Europos Sąjungos diplomatai ir šis vizitas buvo suderintas su žydais.

„Izraelio okupacinės pajėgos šaudo į delegaciją, kai mes esame čia. Jie šaudo tiesiai į mus“, – pabrėžė vyras.

Žydų kariškiai vėliau pareiškė, kad perspėjimo šūviai buvo paleisti todėl, kad delegacija, neva nukrypo nuo suderinto maršruto, bet galiausiai Izraelio gynybos pajėgos atsiprašė ir patikino, kad ištirs šį įvykį. Dėl šio incidento daugelio Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai kreipėsi į Izraelio atstovus. Tą padarė ir Lietuva.

LNK stop kadras.

„Šis incidentas buvo tikrai rimtas. Pats peržiūrėjau įvykių filmuotą medžiagą, kalbėjausi su mūsų diplomate, kuri dalyvavo tiesiogiai, kai incidentas įvyko. Tai yra rimta situacija. Visur, kur yra ginklai, yra rimta ir kai jie yra taip naudojami, kaip mačiau tuose įrašuose, tai yra smarkiai neatsakinga“, – akcentavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Visa tai vyksta vėl atnaujinto platus masto žydų puolimo Gazos Ruože fone. Palestiniečių teigimu, vien per pastarąsias 24 valandas nuo bombardavimų žuvo beveik 90 žmonių, o iš viso, per jau pusantrų metų trunkantį karą, tokių aukų skaičius viršijo 54 tūkst.

Be to, tik dabar, sulaukusi itin griežtos tarptautinės kritikos, Izraelio valdžia liepė įvežti į visiškai užblokuotą Gazos ruožą maisto, o jo nebuvo tiekiama net tris mėnesius.

„Tų keliasdešimties sunkvežimių nepakaks, juolab, kad visi turi vaikų, kaip ir aš – mūsų šeimoje 10 žmonių. Jei jie ketina išdalyti po vieną kilogramą kiekvienam žmogui, to nepakaks. Pastaruosius tris mėnesius visa mūsų šeima išgyvena tik iš vieno kilogramo makaronų per dieną, o jei pasiseka, kartą per savaitę galime gauti ir šiek tiek ryžių“, – pasakojo pabėgėlis palestinietis Moein Abu Harbid.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Izraelio blokadą, dėl kurios Gazos ruože prasidėjo badas, sukritikavo ir prezidentas Donaldas Trumpas, bet amerikiečiams dabar kilo kita problema – trečiadienį vėlai vakare Vašingtone 30 metų Ilajas Rodrigezas iš Čikagos nušovė du jaunus Izraelio ambasados darbuotojus ir suimamas rėkė: „laisvę Palestinai“.

Yaronas Lischinsky ir Sarah Milgram dalyvavo priėmime Vašingtono žydų muziejuje ir jie ruošėsi susižadėti. Jų žudikas įbėgo į muziejų ir pats prisipažino.

„Tada jis paima savo krepšį, išsitraukia palestinietišką galvos apdangalą ir sako, jog tai padarė dėl Gazos. Ir tiesiog pradėjo šaukti: „laisvę Palestinai“. Tada atėjo policija ir jį suėmė“, – prisiminė žudynių liudytoja Katie Kalisher.

Vašingtono policija ir FTB pradėjo šio teroro akto tyrimą.

„Žinau, kad šis siaubingas incidentas išgąsdins daugybę žmonių mūsų mieste ir šalyje, todėl noriu aiškiai pasakyti, kad netoleruosime tokio smurto ar neapykantos mūsų mieste“, – tikino Vašingtono merė Muriel Bowser.

Iki šiol tokių išpuolių Jungtinėse Valstijose beveik nepasitaikydavo, nors būtent Jungtinės Valstijos yra pagrindinės Izraelio karinės ir politinės rėmėjos.