ES į Ukrainą siunčia kelis šimtus generatorių

„Po nuolatinių Rusijos smūgių energetikos infrastruktūrai daugiau nei milijonas ukrainiečių šaltyje liko be elektros, vandens ir šildymo. Europos Komisija šiandien iš ES strateginių atsargų skiria 447 avarinius generatorius, kurių vertė siekia 3,7 mln. eurų, siekdama užtikrinti elektros tiekimą ligoninėms, prieglaudoms ir svarbiausias paslaugas teikiančioms institucijoms“, – teigiama pranešime.
Lenkijoje esančius generatorius, paimtus iš strateginių atsargų fondo „rescEU“, labiausiai nukentėjusioms bendruomenėms paskirstys Ukrainos bendruomenių ir teritorijų plėtros ministerija, bendradarbiaudama su Ukrainos Raudonuoju Kryžiumi.
Europos Komisija priminė, kad nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo pradžios ES per Civilinės saugos mechanizmą (UCPM) į Ukrainą yra nusiuntusi apie 10 tūkst. generatorių. Artėjant žiemai, Europos Komisija taip pat galutinai perdavė visą Lietuvos padovanotą šiluminę elektrinę – tai buvo didžiausia koordinuota logistikos operacija šio mechanizmo istorijoje.
„Europos Komisija griežtai smerkia Rusijos atakas prieš svarbiausią energetikos infrastruktūrą ir jomis daromą humanitarinę žalą. ES neleis Rusijai sušaldyti Ukrainos, kad ji pasiduotų, ir toliau padės ukrainiečiams išgyventi šią žiemą“, – nurodoma pranešime.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos pirmasis vicepremjeras ir energetikos ministras Denysas Šmyhalis paskelbė, kad pastarosiomis dienomis Ukraina gavo daugiau nei 50 tonų energetikos įmonėms skirtos įrangos.