ES pasmerkė Irano agresiją prieš Prancūzijos diplomatus

„ES vienareikšmiškai smerkia liepos 19 d. Irano saugumo pajėgų įvykdytą agresiją prieš du Prancūzijos ambasados Teherane diplomatus“, – pareiškė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas.
„Tokie veiksmai yra akivaizdus Vienos konvencijų pažeidimas ir kelia grėsmę diplomatiniams santykiams“, – pridūrė ji.
Prancūzija teigė, kad abu diplomatai patyrė itin rimtą Irano saugumo tarnybų bauginimą, vienas iš jų buvo fiziškai užpultas.
Abu buvo „kelias valandas be priežasties sulaikyti, apklausti, o vienas iš jų buvo fiziškai užpultas“ ir tik vėliau jie galėjo grįžti į ambasadą, sakoma liepos 20 d. paskelbtame Prancūzijos užsienio reikalų ministro Jeano Noelio Barrot pareiškime.
Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė iškvietusi Prancūzijos ambasadorių, kad pareikštų protestą dėl diplomatų elgesio. Ministerijos atstovas spaudai teigė, kad diplomatai „kišosi į Irano vidaus reikalus, prisidengdami bendradarbiavimu su piliečių visuomene“.
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