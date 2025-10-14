ES susirūpinusi dėl pranešimų apie žūtis Gazos Ruože galiojant paliauboms

„Europos Sąjunga yra susirūpinusi dėl pranešimų apie kelių žmonių žūtį Gazos Ruože per „Hamas“ ir gaujų narių susirėmimus“, – tvirtino atstovas.
Kiek anksčiau pasirodė pirminiai pranešimai apie smurtą tarp „Hamas“ narių ir ginkluotų klanų Gazos Ruože. Manoma, kad galiojant paliauboms tarp „Hamas“ ir Izraelio kariuomenės tiksliniai nužudymai ir keršto veiksmai gali tęstis.
„Raginame visas šalis elgtis santūriai ir nedalyvauti veikloje, kuri galėtų kelti grėsmę paliauboms“, – sakė jis.
„Mes, kaip ES, pakartojame, kad „Hamas“ ateityje neturi atlikti jokio vaidmens Gazos Ruožo valdyme. „Hamas“ turi nusiginkluoti“, – dėstė atstovas.
Po plano dėl taikos Gazos Ruože pasirašymo saugumo padėtis šioje teritorijoje tebėra trapi. Galima įsivaizduoti netgi valdžios vakuumą arba pilietinį karą. Jei Gazos Ruožo kontrolę perims karo vadai, gali laukti įvykiai, panašūs į tuos, kurie buvo stebimi Libijoje ar Somalyje.
