Etna toliau spjaudosi pelenais, paveikta tūkstančiai turistų

Dėl pelenų debesies didžiausiame salos oro uoste netoliese esančioje Katanijoje kyla ir leidžiasi gerokai mažiau lėktuvų. Antradienio rytą pakilo tik vienas vidaus reisu skrendantis orlaivis. Visi nusileidimai atsargumo sumetimais atšaukti iki 19.00 val.
Aktyviausias Europos ugnikalnis jau nuo penktadienio spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais. Iš dviejų plyšių 2 360 ir 2 750 metrų aukštyje liejasi lavos srautai, pranešė Italijos geofizikos ir vulkanologijos institutas (INGV). Naktį maždaug 1 900 metrų aukštyje atsivėrė naujas plyšys. Daugiau kaip 3 300 metrų aukščio Etna dėl dažnų išsiveržimų labai įdėmiai stebima.
Skrydžiai paveikti jau penktą dieną iš eilės. Tarnybos dėl skrydžių atšaukimo sprendžia priklausomai nuo vėjo krypties ir pelenų koncentracijos. Šiuo metu Katanijos oro uostui galioja aukščiausias – raudonas – perspėjimo lygis. Tai reiškia, kad netrukus įvyks arba jau vyksta išsiveržimas, kurio metu išspjaunami milžiniški pelenų kiekiai.
Tai kelia didelių problemų, nes saloje yra ir daug atostogautojų iš užsienio. Daugelis dabar kelionei namo stengiasi rinktis salos sostinės Palermo oro uostą ar traukinį. Šiuo metu paveikta apie 30 tūkst. žmonių. Daugelis turistų priversti pratęsti savo viešnagę Sicilijoje.
Tačiau apgyvendinimo įstaigos saloje užpildytos. Todėl kai kuriems tenka nakvoti oro uoste. Čia vyksta chaotiškos scenos. Daugelis keleivių pasakojo, kad personalas nesusitvarko su situacija. Vienas atostogautojas laikraščiui „La Repubblica“ sakė: „Mes palikti likimo valiai. Jei būčiau lipęs į pripučiamą valtį, tikrai būčiau atvykęs anksčiau“.
Turistų bėdomis naudojasi ir vežėjai. Italų aktorius Filippo Laganà socialiniame tinkle „Instagram“ teigė, kad už kelionę maršrutiniu autobusu iš Katanijos į Palermą buvo prašoma 700 eurų – ir tai už maždaug 200 km atstumą. Galiausiai F. Laganà į Romą grįžo išsinuomotu automobiliu. Tolimojo susisiekimo traukiniai į sostinę, iš kurios lengviau pasiekiami tarptautiniai skrydžiai, yra perpildyti.
Tuo tarpu Katanijos oro uosto pakilimo take stovi daugybė lėktuvų, kurie specialiais uždangalais saugomi nuo pelenų lietaus. Ypač saugomi varikliai. Kilimo ir tūpimo takus tenka nuolat valyti nuo ugnikalnio pelenų.
Per metus Katanijos oro uoste aptarnaujama daugiau nei 12 mln. keleivių.
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