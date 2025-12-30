„Eurostar“ dėl „didelių sutrikimų“ primygtinai rekomenduoja atidėti keliones

Susisiekimo paslaugų tarp Didžiosios Britanijos ir žemyninės Europos operatorius kelionių chaosą aiškino „problema su elektros tiekimu Lamanšo tunelyje ir dėl to sugedusiu „Le Shuttle“ traukiniu“.
„Primygtinai rekomenduojame visiems keleiviams atidėti keliones kitai dienai“, – savo interneto svetainėje antradienį rašė „Eurostar“.
„Jei neturite bilieto kelionei, prašome neatvykti į stotį. Apgailestaujame, kad traukiniai, kurie galėtų kursuoti, stipriai vėluoja ir yra paskutinę minutę atšaukiami“, – pridūrė bendrovė.
Susisiekimo paslaugas tarp Didžiosios Britanijos ir žemyninės Europos teikianti „Eurostar“ paragino klientus „tikrinti naujausią informaciją apie savo traukinio situaciją“.
Sutrikimai fiksuojami labai intensyviu kelionių laikotarpiu tarp Kalėdų ir Naujųjų metų.
„Eurostar“ traukiniai važiuoja iš Londono Sent Penkro stoties į Paryžių, Briuselį, Amsterdamą ir kitas stotis Europoje.
Bendrovė „LeShuttle“ taip pat teikia automobilių pervežimo traukiniais paslaugas tarp pietryčių Anglijos miesto Flkstono ir Kalė miesto šiaurės Prancūzijoje.
Praėjusiais metais „Eurostar“ traukiniais keliavo rekordiškai daug – 19,5 mln. keleivių, beveik 5 proc. daugiau nei 2023 m. Viena to priežasčių – didelė paklausa iš Paryžiaus olimpinių ir parolimpinių žaidynių lankytojų.
Nuo 1994 m., kai buvo atidarytas Didžiąją Britaniją ir Prancūziją jungiantis tunelis, „Eurostar“ turi monopolį keleivių vežimo paslaugų srityje.
Susiekimo greitaisiais traukiniais paslaugas per Lamanšo tunelį iki 2029 m. taip pat viliasi pradėti Britų verslininko Richardo Bransono įkurtas konglomeratas „Virgin Group“.
Ketinimus iki 2029 m. pradėti konkuruoti su „Eurostar“ maršrute Paryžius–Londonas taip pat pareiškė Italijos bendrovė „Trenitalia“.
