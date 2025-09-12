Farerų salose dingo trys turistai

„Buvo atliktos nuodugnios paieškos sausumoje ir jūroje. Policija neturi kitų įkalčių, kuriais galėtų vadovautis“, – naujienų agentūrai AFP nurodė vietos policija.
Farerų salose dvi moterys iš Pietų Korėjos – Soo Jung-park ir Soo Yeon-park – paskutinį kartą buvo pastebėtos rugsėjo 2 dieną apie 17 val. 30 min. vietos (19 val. 30 min. Lietuvos) laiku.
Policija socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė, kad pagal mobiliojo telefono duomenis paskutinė jų buvimo vieta buvo netoli Bosdalafosūro – krioklio, kuris įteka į Atlanto vandenyną.
Skelbiama, kad kitas dingęs turistas – 68 metų meksikietis Pedro Enrique Moreno Hentzas – paskutinį kartą pastebėtas rugsėjo 3 dieną. Jo telefonas tą pačią dieną apie vidurdienį paskutinį kartą buvo užfiksuotas prie krioklio.
Praėjus dienai po dingimo, vyro kuprinė buvo rasta kitoje Farerų salų vietoje, tačiau policija nepateikė jokios papildomos informacijos šiuo klausimu.
„Vėlų penktadienio vakarą paieškos sausumoje buvo sustabdytos“, – AFP sakė policijos viršininkas Michaelas Boolsenas.
„Jei gausime naujų įkalčių, tęsime paiešką“, – pridūrė jis.
„Bosdalafosūras pats savaime nėra itin pavojingas. Tačiau svarbu žinoti, kad Farerų salų reljefas yra sudėtingas, su aukštais skardžiais ir staigiais nuolydžiais tiesiai į Atlanto vandenyną“, – tęsė M. Boolsenas.
Policijos viršininkas nurodė, kad rugsėjo 2–3 dienomis, kaip dingo šie turistai, orai buvo palyginti ramūs ir giedri.
Pastaraisiais metais Farerų salose dingo keturi turistai.
