Filipinuose milijonai žmonių liko be elektros

Filipinų nacionalinė tinklų korporacija (NGCP) pranešė, kad nuo popietės vidurio sostinės Manilos dalyse ir likusioje pagrindinės Lusono salos dalyje prasidėjo valandos trukmės elektros tiekimo nutraukimai.
Tai įvyko dėl „didelių tinklo sutrikimų“, paveikusių perdavimo linijas, taip pat dėl kelių didelių elektrinių uždarymo techninei priežiūrai, nurodė NGCP ir Energetikos departamentas.
Planuojama, kad sutrikimai išplis į centrines salas, kur elektros tiekimas bus nutrauktas septynioms valandoms, pranešė NGCP.
„Visuomenė nusipelno išsamios tokio masto incidentų apskaitos“, – pranešime teigė energetikos sekretorė Sharon Garin.
„Užtikrinsime, kad visi operatyviniai, techniniai ir atitikties aspektai būtų visapusiškai išnagrinėti ir, kur reikia, būtų imtasi atitinkamų veiksmų“, – pridūrė ji.
S. Garin nenurodė, kada elektros tiekimas grįš į normalią būseną.
Lusone gyvena apie pusė iš 116 mln. Filipinų gyventojų, čia sukuriama ir beveik pusė šalies BVP.
Sutrikimai vyksta karščiausią metų mėnesį, kai išauga oro kondicionavimo poreikis.
Elektros tiekimas nutrūko nepaisant to, kad Filipinų vyriausybės institucijos laikosi keturių dienų darbo savaitės, įvestos netrukus po Irano, JAV ir Izraelio karo pradžios.
