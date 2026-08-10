Filipinuose per tropines audras žuvo aštuoni žmonės

Devyni žmonės buvo sužeisti, dar vienas tebėra dingęs; o kelios tropinės audros ir pietvakarių musonas toliau neša smarkias liūtis į šią Pietryčių Azijos šalį.
Mirties atvejai užfiksuoti Bengato, Risalio ir Batangaso provincijose, esančiose pagrindinėje Lusono saloje.
Penki žmonės žuvo nuošliaužose, vienas – nuo elektros smūgio, vienas nuskendo, o dar vieną užgriuvo nukritęs medis.
Pasak valdžios institucijų, visoje šalyje dėl ekstremalių oro sąlygų nukentėjo daugiau nei 750 tūkst. žmonių, o daugiau nei 8 000 buvo priversti ieškoti prieglobsčio evakuacijos centruose.
Taip pat buvo užtvindyta daug kelių ir gyvenamųjų rajonų aplink sostinę Manilą, kai kuriose vietose vandens buvo iki juosmens.
Dėl potvynių daugelyje vietų buvo uždarytos mokyklos, o nukentėjusiuose regionuose taip pat sutriko keltų eismas.
Pakrančių apsauga pranešė, kad 20-yje uostų centrinėje ir rytinėje Filipinų dalyje buvo sustabdytas darbas.
Šalies meteorologijos tarnyba prognozuoja tolesnį gausų lietų.
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