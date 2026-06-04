Frankfurto oro uoste sužeisti keli „Lufthansa“ darbuotojai

Incidentas įvyko prieš keleiviams įlipant planuotam skrydžiui iš Frankfurto į Los Andželą.
Kompanija nurodė, kad incidentas, susijęs su „Boeing 787-9 Dreamliner“, įvyko ketvirtadienį netrukus po vidurdienio, kai lėktuvas stovėjo prie vartų ir kai jame buvo tik įgulos nariai ir antžeminio personalo darbuotojai.
„Keli darbuotojai buvo sužeisti ir šiuo metu jiems teikiama medicinos pagalba“, – sakoma „Lufthansa“ pranešime.
Bendrovė elektroniniame laiške nurodė, kad ji ir atitinkamos institucijos tiria incidento aplinkybes.
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