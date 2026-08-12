 FT: Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaiviams prie Novorosijsko

FT: Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaiviams prie Novorosijsko

2026-08-12 10:11
Marius Jakštas (ELTA)

JAV viceprezidento J. D. Vance'o prašymu Ukraina sustabdė dronų smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojasi Rusijos Juodosios jūros Novorosijsko uostu, trečiadienį, remdamasi laikraščio „The Financial Times“ (FT) paskelbta informacija, pranešė naujienų agentūra „Reuters“.

<span>FT: Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaiviams prie Novorosijsko</span>
FT: Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaiviams prie Novorosijsko / Scanpix nuotr.

Pasak FT, praėjusį mėnesį Kyjivas sulaukė šio prašymo Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina, atakuodama tanklaivius, kurie gabena iš Kazachstano į uoste esantį Kaspijos vamzdynų konsorciumo (CPC) terminalą vamzdynais tiekiamą žalią naftą, destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia JAV bendrovių interesams.

Teigiama, kad Ukraina sutiko neatakuoti CPC infrastruktūros ir ne Rusijos laivų, jei pastariesiems nėra taikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių, pridūrė laikraštis, kuris rėmėsi Ukrainos pareigūnų pateikta informacija.

Į „Reuters“ prašymus pakomentuoti šią informaciją Baltieji rūmai, JAV Valstybės departamentas ir JAV viceprezidento biuras iš karto neatsakė.

Ukrainos pajėgos pastaruoju metu suintensyvino smūgius Rusijos energetikos ir logistikos infrastruktūrai. Kyjivas teigia taip siekiantis slopinti Maskvos gebėjimą finansuoti penktus metus jos tęsiamą karą prieš Ukrainą.

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