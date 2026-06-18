FTB užkirto kelią tragedijai: taikinyje buvo ne tik Donaldas Trumpas, bet ir tūkstančiai žmonių

Prieš kelias dienas tūkstančiai UFC kovų gerbėjų rinkosi prie Baltųjų rūmų. Sporto renginį savo gimtadienio proga suorganizavęs prezidentas D. Trumpas gal nė nenutuokė, kaip brangiai jam tai gali kainuoti.
Pasirodo, tarp sporto gerbėjų galėjo būti ir žmonių, planavusių pasikėsinti į D. Trumpo bei kitų svarbių svečių gyvybes.
Mišrių kovos menų lygos UFC renginyje Baltuosiuose rūmuose dalyvavo ne tik prezidentas, bet ir daugybė aukšto rango Jungtinių Valstijų pareigūnų. Svečiavosi apie 4 tūkst. žmonių. Visiems jiems buvo kilusi grėsmė.
FTB atskleidė, kad sulaikė grupuotę, planavusią didžiulį išpuolį.
„Tai manęs visai nestebina. Didelė dalis kraštutinės kairės atstovų retorikos įaudrina žmones taip, kad jie perpyksta, jiems nebeužtenka tik ginčytis, diskutuoti ar net balsuoti prieš vieną ar kitą politiką – jie nusprendžia imtis smurto“, – teigė JAV viceprezidentas JD Vance.
Grupuotė planavo, kad sprogmenimis apkrauti dronai rėšis į rūmus, o prasidėjus masinei evakuacijai į bėgančius žmones ims šaudyti snaiperiai. Po to turėjo prasidėti Baltųjų rūmų šturmas. Aiškinamasi, kas išpuolį organizavo ir kas jį užsakė.
„23 žmonės negali tiesiog taip sau nuspręsti surengti masinio teroro išpuolio Vašingtone be rimto finansavimo ir koordinavimo. Siekiame išardyti tuos koordinavimo tinklus, nes tai yra teroristinis sąmokslas. Laimei, mums pavyko jį sustabdyti, bet užkardymo planą reikia tęsti dar aktyviau“, – pabrėžė J. Vance.
Kol renginio svečiai nė neįtarė, kas vyksta, policija ir kitos tarnybos vykdė itin svarbią operaciją. Ją matę žmonės jautėsi lyg veiksmo filme.
„Sekmadienio vakare pamačiau, kaip policijos automobiliai rikiuojasi prie mano namų. Buvo smalsu, todėl su kaimynais išėjome į lauką pasižiūrėti, kas vyksta“, – pasakojo gyventoja Barta.
Misija prasidėjo net ne Vašingtone, kur stovi Baltieji rūmai, o už dviejų tūkstančių kilometrų – Nebraskoje. Ramaus miestelio gyventojai nesuprato, kodėl specialiųjų operacijų pareigūnai ėmė šturmuoti apleistą bažnyčią.
„Atvyko daugybė automobilių. Pareigūnai įbėgo į bažnyčią. Po akimirkos, kai šerifas išvyko, atvažiavo dar daugiau nepažymėtų pareigūnų automobilių ir sunkvežimis su užrašu „FTB“. Pareigūnai švietė į bažnyčią žibintais. Tiesiog stovėjome nuošalyje ir stebėjome apstulbę“, – pasakojo moteris.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Buvo labai baisu, niekas neturėjo žalio supratimo, kas vyksta. Nežinojome, ar mums gresia pavojus, ar reikia evakuotis. Tiesiog visi buvome nežinioje“, – prisiminė Barta.
Tarnybos gavo informacijos, kad bažnyčioje slepiasi išpuolį Baltuosiuose rūmuose planuojančios grupuotės lyderis – 31-erių Abrahamas Alvarezas. Įtariama, kad jis su kitais grupuotės nariais nuolat bendravo susirašinėdamas per slaptas pokalbių programėles ir duodamas jiems nurodymus.
Kad planuojamas toks išpuolis, pareigūnai sužinojo likus keturioms dienoms iki renginio. Kol kas sučiupti keli skirtingo amžiaus ir skirtingose valstijose gyvenantys įtariamieji. Spėjama, kad laisvėje jų yra ir daugiau.
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