Per gaisrą bare Šveicarijos slidinėjimo kurorte žuvo keli žmonės

Šventės dalyviams sutinkant Naujuosius metus, pietvakarių Šveicarijos Valė kantone esančiame turistų pamėgtame bare kilo „nežinomos kilmės gaisras“, sakoma policijos pranešime.
„Keli žmonės žuvo, kiti buvo sužeisti“, – sakoma pranešime. Policija incidentą apibūdino kaip rimtą ir pridūrė, kad vyksta didelė gelbėjimo operacija.
„Į įvykio vietą nedelsiant išvyko didelis policijos, ugniagesių ir gelbėtojų būrys, kad padėtų daugybei nukentėjusiųjų“, – sakoma pranešime.
Šveicarijos dienraštis „Blick“, remdamasis įvykio vietoje buvusiu gydytoju, teigė, kad žuvusiųjų skaičius gali siekti dešimtis. Regioninis dienraštis „Le Nouvelliste“ irgi pranešė, kad, pasak jo šaltinių, nukentėjo daug žmonių, gali būti „apie 40 žuvusiųjų ir 100 sužeistųjų“.
Šveicarijos žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti liepsnojantis pastatas ir tamsoje rėkiantys bei bėgantys žmonės. Šveicarijos žiniasklaida teigė, kad gaisras galėjo kilti per koncertą panaudojus pirotechnikos priemones, tačiau policija teigė, kad jo priežastis nežinoma.
Anksčiau policijos atstovas Gaetanas Lathionas sakė, kad bare nugriaudėjo „nežinomos kilmės sprogimas“.
Jo teigimu, sprogimas įvyko apie 1.30 val. vietos laiku bare „Le Constellation“, daugiau nei 100 žmonių jame susirinko švęsti Naujųjų metų. Praėjus kelioms valandoms po sprogimo, naujienų agentūros AFP fotografas pastebėjo keletą greitosios pagalbos automobilių kelyje iš Krans Montanos.
Policija teigė teritoriją visiškai uždariusi visuomenei, virš Krans Montanos buvo įvesta neskraidymo zona.
