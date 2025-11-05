Gaisras senelių namuose nusinešė vienuolika gyvybių

Vis dar neaišku, kas antradienio vakarą sukėlė gaisrą 7-ajame pastato aukšte Tuzloje Bosnijos ir Hercegovinos šiaurės rytuose.
Sužeistiesiems buvo suteikta medicininė pagalba Tuzlos universiteto klinikiniame centre, sakė policijos atstovė.
Anksčiau senelių namai pranešė, kad gaisras kilo apie 20.45 val. (21.45 val. Lietuvos laiku) ir nusinešė dešimt gyventojų gyvybes.
Šalies žiniasklaida pranešė, kad aukštesniuose komplekso aukštuose gyveno sergantys arba negalintys judėti vyresnio amžiaus žmonės.
Tuzlos meras Zijadas Lugavičius sakė, kad tarp sužeistųjų yra ugniagesių ir gelbėtojų, ir pridūrė, kad trečiadienį pareigūnai sušaukė skubų posėdį padėčiai įvertinti.
Trečio aukšto gyventoja Ruza Kajič pasakojo, kad jau buvo nuėjusi miegoti, kai išgirdo spragsėjimą ir pamatė iš viršutinių aukštų kylančias liepsnas.
„Pažvelgiau pro langą ir pamačiau iš viršaus krentančias degančias medžiagas. Išbėgau į koridorių. Viršutiniuose aukštuose guli lovose prikaustyti žmonės“, – pasakojo moteris.
Vietos žiniasklaidos paviešintame vaizdo įraše iš įvykio vietos matyti gaisras pastato viršutiniame aukšte.
Bosnijos ir Hercegovinos trišalio prezidiumo pirmininkas Želko Komšičius (Želkas Komšičius) pareiškė užuojautą aukų šeimoms ir palinkėjo greitai pasveikti sužeistiesiems, pranešė transliuotojas BHRT.
Musulmonų ir kroatų administracijos premjeras Nerminas Nikšičius gaisrą pavadino „didžiulio masto katastrofa“.
Naujausi komentarai