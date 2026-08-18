Gana paprašė Maskvos nebeverbuoti jos piliečių į karą Ukrainoje

Pasak S. Ablakwos, Ukrainoje žuvo 62 jo šalies piliečiai, dar 15 tebėra dingę be žinios.
Ši žinia pasirodė tuo metu, kai Afrikos, Azijos ir kitų šalių vyriausybės vis labiau nerimauja dėl Maskvos pastangų verbuoti jų piliečius į samdinių, dalyvaujančių plataus masto invazijoje į Ukrainą, gretas.
Kalbėdamas spaudos konferencijoje, surengtoje po susitikimo su S. Ablakwa, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas teigė, kad Ganos piliečiai pasirašė sutartis su Rusijos gynybos ministerija iš „solidarumo su šalimi, kuri padėjo jiems kovoti su rasizmu“, taip pat dėl „materialinių ir finansinių priežasčių“.
S. Ablakwa teigė, kad abu ministrai susitarė bendradarbiauti siekdami išspręsti šį klausimą.
Pasak S. Lavrovo, Rusijos gynybos ministerija panašių prašymų yra gavusi ir iš kitų šalių bei yra įsteigusi „specialią instituciją, kuri nagrinėja šiuos prašymus“.
Ukrainos karinės žvalgybos tarnyba balandžio mėnesį paskelbė, kad Rusija 2026 m. planuoja į savo ginkluotąsias pajėgas užverbuoti daugiau nei 18,5 tūkst. užsieniečių. Vasario mėnesį Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha teigė, kad, turimomis žiniomis, už Rusiją kovoja beveik 1,8 tūkst. įvairių Afrikos šalių piliečių.
Nuo 2022 m., kai prasidėjo plataus masto invazija, Rusija verbuoja kovotojus iš globaliųjų Pietų šalių, žadėdama jiems finansinę naudą ir Rusijos pilietybę.
Keletas šalių išreiškė susirūpinimą dėl vis didėjančio tokio verbavimo masto, o Botsvana paskelbė oficialų įspėjimą apie „apgaulingas verbavimo schemas“.
Maskvai sustiprinus savo propagandos operacijas įvairiose Afrikos šalyse, užsienio šalių piliečiai pasakoja buvę suklaidinti ir verčiami dalyvauti aktyviuose karo veiksmuose.