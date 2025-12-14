Garsiame paplūdimyje – šaudynės: yra žuvusiųjų

Australijos žydų asociacijos teigimu, šaudynės įvyko per Chanukos renginį.
Policija naujienų agentūrai AFP nenurodė, ar tarp žuvusiųjų yra ir vienas iš šaulių, bet tokią informaciją skelbia nacionalinis transliuotojas ABC, pridurdamas, kad dar 12 žmonių buvo sužeisti.
Vienas britų turistas teigė AFP, kad paplūdimyje Naujojo Pietų Velso valstijos centre prasidėjus šaudymui, jis matė „du juodai apsirengusius šaulius“
„Vyko šaudymas, du juodai apsirengę šauliai su pusiau automatiniais šautuvais“, – iš Sidnėjuje esančios turistų pamėgtos vietos sakė Timothy Brant-Colesas (Timotis Brant-Koulzas), kalbėjęs apie daug pašautųjų ir sužeistųjų.
Ankstesniame laikraščio „Sydney Morning Herald“ pranešime teigiama, kad policija nušovė vieną įtariamą šaulį, o kitas buvo sulaikytas.
Apie užpultus žydus prakalbęs Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas (Isaakas Hercogas) pasmerkė šaudynes ir paragino Australijos institucijas sustiprinti kovą su antisemitizmu.
„Kaip tik šiomis akimirkomis mūsų seseris ir brolius Sidnėjuje, Australijoje, užpuolė bjaurūs teroristai, įvykdę labai žiaurų išpuolį prieš žydus“, – sakė I. Herzogas Jeruzalėje vykusiame renginyje, kuriame paragino Australiją „kovoti su milžiniška antisemitizmo banga, užplūdusia Australijos visuomenę“.
Australija kol kas oficialiai nepatvirtino, kad išpuolis buvo nukreiptas prieš žydų bendruomenę.
Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is (Entonis Albanizis) šaudynes pavadino „šokiruojančiomis ir sukrečiančiomis“.
„Mintimis esu su kiekvienu nukentėjusiu žmogumi, – sakoma A. Albanese'io pareiškime, kuriuo pasidalijo jo biuras. – Raginu netoliese esančius žmones sekti (Naujojo Pietų Velso) policijos informaciją.“
Australijos žydų asociacijos vadovas sakė, kad šios šaudynės yra „tragedija, bet tokia, kurią buvo galima numatyti“.
„Albanese'io vyriausybė buvo daug kartų įspėta, tačiau nesiėmė tinkamų veiksmų, kad apsaugotų žydų bendruomenę“, – AFP teigė Robertas Gregory (Robertas Gregoris).
