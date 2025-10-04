Gazos civilinės gynybos agentūra: Izraelis tęsia apšaudymus nepaisydamas JAV raginimo

„Tai buvo labai smurtinga naktis, kurios metu (Izraelio kariuomenė) įvykdė dešimtis oro antskrydžių ir artilerijos apšaudymų Gazos mieste ir kitose Gazos Ruožo teritorijose, nepaisant prezidento Trumpo raginimo nutraukti bombardavimą“, – naujienų agentūrai AFP sakė civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas).
Jis pridūrė, kad per naktinius bombardavimus buvo sunaikinta 20 namų.
Gazos miesto baptistų ligoninė pareiškime teigė, kad per smūgį namui miesto Tufos rajone žuvo keturi žmonės ir keli buvo sužeisti.
Gazos Nasero ligoninė Kan Junise pranešė, kad per drono smūgį į palapinę perkeltųjų Gazos gyventojų stovykloje žuvo du vaikai ir buvo sužeisti aštuoni žmonės.
Gazos taikos planas, kurį šią savaitę pristatė D. Trumpas ir kurį parėmė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), reikalauja paliaubų, įkaitų paleidimo per 72 valandas, „Hamas“ nusiginklavimo ir laipsniško Izraelio pasitraukimo iš Gazos Ruožo.
Penktadienį „Hamas“ pareiškė, kad yra pasirengęs paleisti Gazos Ruože laikomus įkaitus pagal D. Trumpo planą, tačiau nori derybų dėl detalių ir balso teisės dėl palestiniečių teritorijos ateities.
Naujausi komentarai