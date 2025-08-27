Gazos Ruože žuvo penki žurnalistai: Izraelis pateikė savo versiją

Tebevykstantis karas Gazos Ruože yra vienas kruviniausių, kuomet kalbama apie žurnalistus, – pasak žiniasklaidos priežiūros organizacijų, beveik dvejus metus vykdomo Izraelio puolimo metu jau žuvo apie 200 žiniasklaidos darbuotojų.
Per smūgį, kuris pirmadienį buvo suduotas pietinėje Gazos Ruožo dalyje esančiame Kan Junise, žuvo mažiausiai 20 žmonių, tarp jų – minėtieji penki žurnalistai, kurie, be kita ko, dirbo „Al Jazeera“, „Associated Press“ ir „Reuters“. Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra teigė, kad Izraelio sprogstamasis bepilotis orlaivis iš pradžių smogė į vieną ligoninės pastatą, o po to buvo suduotas oro smūgis, kai buvo evakuojami sužeistieji.
Kariuomenė antradienį tvirtino, kad smūgiai į medicinos centrą buvo suduoti po to, kai jos kariai „pastebėjo kamerą, kurią Nassero ligoninės teritorijoje pastatė „Hamas“, ir pridūrė, jog jie „ėmėsi veiksmų, kad pašalintų grėsmę, smogdami ir išardydami kamerą“.
„Šeši nukauti asmenys buvo teroristai“, – pažymėjo kariuomenė ir kartu pridūrė, kad štabo viršininkas nurodė „išsamiau išnagrinėti keletą spragų“, įskaitant „leidimo suteikimo procesą iki smūgio“.
Praėjus kelioms valandoms po šios atakos Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė apgailestavimą dėl to, ką jis pavadino „tragiška nelaime“. Šį smūgį, be kita ko, pasmerkė Izraelio tradiciniai sąjungininkai, Jungtinės Tautos (JT), žiniasklaidos priemonės, teisių gynimo grupės ir Izraelyje įsikūrusi organizacija „Foreign Press Association“.
Anksčiau šį mėnesį per Izraelio oro smūgį prie Al Šifos ligoninės Gazos mieste dar žuvo keturi „Al Jazeera“ darbuotojai ir du laisvai samdomi asmenys. Izraelio kariuomenė teigė, kad per smūgį žuvęs žinomas „Al Jazeera“ korespondentas Anasas Al-Sharifas vadovavo „Hamas“ „teroristų kuopelei“ ir buvo „atsakingas už raketų atakas“ prieš izraeliečius.
Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ smogikai užpuolė Izraelio pasienio bendruomenes. Dėl to žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai.
Per atsakomuosius Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 62 819 palestiniečių, taip taip pat daugiausia civiliai, skaičiuoja „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. JT šiuos duomenis laiko patikimais.
Naujausi komentarai