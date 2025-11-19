 Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės

2025-11-19 21:23
BNS inf.

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra trečiadienį pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės, Izraelio kariuomenei paskelbus, kad atakavo islamistų grupuotės „Hamas“ taikinius visoje palestiniečių teritorijoje.

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės / SIPA nuotr.

Agentūros atstovas sakė, kad Gazos Ruožo šiaurėje esančiame Gazos miesto rajone žuvo 12 žmonių, o kiti žuvo per smūgius pietuose, aplink Kan Junisą.

Anksčiau atstovas buvo sakęs, kad žuvo 11 žmonių. 

