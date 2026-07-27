„Genevieve“ virto penktos kategorijos uraganu

Vis dėlto tikimasi, kad uraganas liks toli jūroje ir judės maždaug lygiagrečiai Meksikos pakrantei.
Majamyje įsikūrusio JAV Nacionalinio uraganų centro (NHC) duomenimis, „Genevieve“ maksimalus nuolatinis vėjo greitis siekė 72 m per sekundę.
„Genevieve“ centras buvo maždaug už 855 km į pietvakarius nuo Mansaniljo ir judėjo į šiaurės vakarus 20 km per val. greičiu.
Pakrančių stebėjimo ar įspėjimų nepaskelbta, tačiau uraganų centras nurodė, kad audros sukeltos bangos, galinčios sukelti „pavojų gyvybei dėl bangų mūšos ir atgalinių srovių“, veikia dalį Meksikos pietvakarinės pakrantės ir Žemutinę Kaliforniją.
Tikimasi, kad antradienį audra pradės silpti.
Toliau į šiaurės vakarus Ramiajame vandenyne uraganas „Fausto“ susilpnėjo iki 1 kategorijos audros, toliau judėdamas Havajų salų kryptimi.
Sinoptikai teigė, kad artimiausiomis dienomis „Fausto“ turėtų susilpnėti iki atogrąžų audros, tačiau įspėjo, kad jis vis dar gali sukelti dideles bangas kai kuriose Havajų dalyse.
Maksimalus nuolatinis „Fausto“ vėjo greitis siekė 36 m per sekundę. Uraganas buvo maždaug už 1 080 km į rytus nuo Hilo Havajuose ir judėjo į vakarus-šiaurės vakarus 22 km per val. greičiu.
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